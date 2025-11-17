Жители Башкирии смогут увидеть противостояние Урана

По данным Уфимского городского планетария, в пятницу, 21 ноября, в 17.17 по местному времени седьмая планета от Солнца — Уран — вступит в противостояние с Солнцем. Момент противостояния — наилучший период наблюдения за планетой, так как в это время планета видна всю ночь и, максимально сближаясь с Землей, имеет наибольший видимый диаметр и яркость.
«Но даже в противостоянии Уран незначительно увеличивает свою яркость — до +5,6 звездной величины, и практически недоступен для наблюдения невооруженным глазом. Имея острое зрение, можно попытаться увидеть его в эти дни и невооруженным глазом, как очень слабую звездочку, но только на загородном и очень темном, ясном безлунном небе. В любительский телескоп Уран виден как крошечный бледно-голубой диск без каких-либо деталей», — отметили в планетарии.
21 ноября Уран восходит вечером на востоке в 16.53 по уфимскому времени и виден всю ночь. На максимальную высоту над горизонтом в 53 градуса он поднимается в час ночи. Заходит утром в 09.12.
