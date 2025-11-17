Житель Лесосибирска отсудил почти четырехкратную стоимость недоставленной куртки

Житель Лесосибирска отсудил с продавца почти четырехкратную стоимость недоставленной зимней куртки. Как выяснили специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю, в октябре 2024 года мужчина заказал одежду стоимостью 9870 рублей через социальную сеть.
Горожанин полностью оплатил товар, однако ему так ничего и не пришло. Спустя месяц ожидания потребитель направил в адрес продавца претензию о возврате денег, но его требования проигнорировали.
В ведомстве проконсультировали пострадавшего и подготовили для него проект искового заявления.
В итоге суд взыскал с индивидуального предпринимателя в пользу потребителя более 37 тысяч рублей, в том числе штраф.