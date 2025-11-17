Красноярцам рассказали, что делать, если увидел потерявшегося ребенка

Во-первых, малыша нужно успокоить, сказать, что он находится в безопасности и вы ему поможете. Не берите ребенка за руку: это может его напугать. Затем выясните, как его зовут и что произошло. Если ребенок помнит телефоны родителей, позвоните им, если нет, позвоните по номеру 112 или 102 и скажите оператору: точный адрес, по которому вы находитесь сейчас, имя и возраст потерявшегося, постарайтесь описать его внешний вид.