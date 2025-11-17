Ричмонд
Зуев оценил риск пандемии из-за первого заражения человека птичьим гриппом

Врач Зуев сообщил, что опаснее всего новый штамм птичьего гриппа для детей до трех лет и пожилых людей с хроническими заболеваниями. Специалист рассказал, как передается болезнь.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Вашингтон зафиксирован первый в США случай заболевания птичьим гриппом штамма H5N5. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев в беседе с aif.ru рассказал, может ли этой случай привести к новой пандемии.

Напомним, по данным Минздрава США, местный житель был госпитализирован с симптомами гриппа в начале ноября.

Зуев отметил, что птичий грипп обычно передается от животного к животному и реже — человеку. Поэтому риск пандемии минимален.

«В зону риска попадают работники, занимающиеся подготовкой птиц для последующей продажи мяса, те, кто занимаются разделкой птиц. То есть заразиться могут работники птицефабрик, птицеводы, а также охотники на диких птиц. Отмечу, что у диких птиц заболевание встречается чаще, чем у домашних. Еще раз повторяю, что заражение от человека к человеку не характерно для этого заболевания. Но, тем не менее, это не исключается», — отметил врач.

Вирусолог не исключил, что заражение может попасть в Россию через туристов.

Ранее вирусолог Зуев назвал главный симптом нового штамма птичьего гриппа.