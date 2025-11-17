Зуев оценил риск пандемии из-за первого заражения человека птичьим гриппом

«В зону риска попадают работники, занимающиеся подготовкой птиц для последующей продажи мяса, те, кто занимаются разделкой птиц. То есть заразиться могут работники птицефабрик, птицеводы, а также охотники на диких птиц. Отмечу, что у диких птиц заболевание встречается чаще, чем у домашних. Еще раз повторяю, что заражение от человека к человеку не характерно для этого заболевания. Но, тем не менее, это не исключается», — отметил врач.