В Красноярском крае полицейские стреляли по колёсам нарушителя

В посёлке Шушенское полицейские применили оружие для остановки автомобиля-нарушителя. Водитель ВАЗ-2121 отказался выполнять требование об остановке и начал опасное преследование, выезжая на встречную полосу, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.
После предупредительного выстрела в воздух инспекторы произвели выстрелы по колёсам автомобиля. Повреждённый внедорожник удалось остановить, а водителя — задержать. Им оказался трезвый мужчина 1978 года рождения, управлявший машиной без прав.
На нарушителя составили 7 административных протоколов, включая управление без прав и неповиновение полиции. Автомобиль поместили на штрафстоянку.
