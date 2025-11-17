Ричмонд
В Красноярском крае полицейские стреляли по колёсам нарушителя

На нарушителя составили 7 административных протоколов.

Источник: Аргументы и факты

В посёлке Шушенское полицейские применили оружие для остановки автомобиля-нарушителя. Водитель ВАЗ-2121 отказался выполнять требование об остановке и начал опасное преследование, выезжая на встречную полосу, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

После предупредительного выстрела в воздух инспекторы произвели выстрелы по колёсам автомобиля. Повреждённый внедорожник удалось остановить, а водителя — задержать. Им оказался трезвый мужчина 1978 года рождения, управлявший машиной без прав.

На нарушителя составили 7 административных протоколов, включая управление без прав и неповиновение полиции. Автомобиль поместили на штрафстоянку.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске раскрыли покушение на убийство, совершенное 22 года назад.