Новосибирских студентов в 2026 году ждет изменение сроков обучения в вузах

Российские вузы, в том числе и в Новосибирской области, со следующего учебного года начнут переход на новую систему высшего образования. В связи с этим изменятся сроки обучения. Они будут зависеть от специальности. Об этом пишет РИА Новости.
— Срок обучения будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности, — сообщили в Министерстве науки и высшего образования.
Так, самый короткий срок обучения — четыре года — будет у специальностей туристической сферы и индустрии гостеприимства. Пятилетние программы предусмотрены для медицинских, инженерных и педагогических специальностей. Для более сложных и наукоемких направлений срок обучения составит шесть лет.