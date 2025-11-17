Диетолог Поляков: энергетики ведут к развитию диабета

Энергетики являются одним из факторов риска, провоцирующих развитие диабета, отметил диетолог, эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru.
Эксперт подчеркнул, что безопасной дозировки этих напитков не существует.
«Это дешёвый стимулятор работоспособности организма и нервной системы, который в моменте может дать небольшое, скажем так, ускорение возможностей. Но на перспективу идет ряд побочных эффектов, которые серьёзно могут попортить состояние здоровья», — отметил он.
Диетолог обратил внимание на то, что энергетики содержат большую концентрацию сахара.
«Сахар резко повышает работоспособность, стимулирует умственную деятельность, даёт быстрый источник энергии. Но на большие порции сахара всегда у нас выбрасываются большие порции инсулина. То есть получаются так называемые углеводные качели. Сначала много глюкозы в крови, потом глюкоза начинает, наоборот, падать. Длительное употребление энергетиков может привести к нарушению углеводного обмена вплоть до диабета», — объяснил он.
Ранее стало известно, что 22-летний петербуржец из-за длительного и чрезмерного употребления энергетических напитков лишился возможности ходить и оказался в больнице. По словам самого пострадавшего, он употреблял от трех до пяти банок энергетиков, чтобы поддерживать бодрость во время ночных компьютерных игр.