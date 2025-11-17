Диетолог Поляков: энергетики ведут к развитию диабета

«Сахар резко повышает работоспособность, стимулирует умственную деятельность, даёт быстрый источник энергии. Но на большие порции сахара всегда у нас выбрасываются большие порции инсулина. То есть получаются так называемые углеводные качели. Сначала много глюкозы в крови, потом глюкоза начинает, наоборот, падать. Длительное употребление энергетиков может привести к нарушению углеводного обмена вплоть до диабета», — объяснил он.