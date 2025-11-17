Ричмонд
Софью Самоделкину ожидает еще одно международное соревнование в этом году

На днях лучшая фигуристка Казахстана Софья Самоделкина попала в список турнира ISU CS Golden Spin of Zagreb 2025, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

После новости о том, что Самоделкина выступит на чемпионате Республики Казахстан по фигурному катанию, который будет проходить с 12 по 15 декабря в Павлодаре, появилось новое оповещение. Фанаты фигуристки обнаружили имя своей любимицы в числе участников международного состязания.

Так, к их неуемному восторгу Софья вошла в список участниц турнира ISU CS Golden Spin of Zagreb 2025. Соревнования заявлены с 3 по 6 декабря в хорватском Загребе.

«Отличная новость!» — ликуют поклонники Самоделкиной.

После того, как 18-летняя фигуристка завоевала серебро на этапе Гран-при в Осаке, уступив только трехкратной чемпионке мира Каори Сакамота, она вернулась в Казахстан. Под контролем профильных специалистов ЦСМИР города Алматы она проходит восстановительные процедуры после травмы колена.

В новом году Самоделкиной предстоят Зимние Олимпийские игры-2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане.

А 18 ноября в Хорватии состоится товарищеский матч, в котором сыграют сборные Казахстана и Фарерских островов.