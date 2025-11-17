Софью Самоделкину ожидает еще одно международное соревнование в этом году

После новости о том, что Самоделкина выступит на чемпионате Республики Казахстан по фигурному катанию, который будет проходить с 12 по 15 декабря в Павлодаре, появилось новое оповещение. Фанаты фигуристки обнаружили имя своей любимицы в числе участников международного состязания.