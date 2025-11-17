Ушёл из жизни аранжировщик мюзиклов новосибирского театра «Глобус» Абраменко

11 ноября на 65-м году жизни скончался Александр Юрьевич Абраменко, бессменный аранжировщик и композитор театра «Глобус». Его имя неразрывно связано с музыкальным успехом знаковых постановок, открывших эру мюзикла для всего сибирского региона.
За годы творческой деятельности он создал более 2000 оркестровок для самых разных коллективов — от оперных и симфонических оркестров до эстрадных ансамблей и камерных составов. Его вклад в музыкальную культуру Новосибирска невозможно переоценить.
Судьбоносной для «Глобуса» стала его работа над первым сибирским мюзиклом «НЭП» в 2004 году. Театр доверил Александру Абраменко ответственную задачу — создать музыкальную основу спектакля, от которой зависела вся будущая судьба этого жанра на местной сцене. Успех постановки утвердил его в роли главного аранжировщика, консультанта и вдохновителя театра на долгие годы.
15 ноября на сцене «Глобуса» состоялся показ мюзикла «Алые паруса», последней работы, над которой успел заняться маэстро.
«Выражаем слова соболезнования родным и близким Александра Юрьевича. Скорбим и помним», — говорится в сообщении группы «ВКонтакте» «Театр “Глобус” (г. Новосибирск)».