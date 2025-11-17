Ушёл из жизни аранжировщик мюзиклов новосибирского театра «Глобус» Абраменко

Судьбоносной для «Глобуса» стала его работа над первым сибирским мюзиклом «НЭП» в 2004 году. Театр доверил Александру Абраменко ответственную задачу — создать музыкальную основу спектакля, от которой зависела вся будущая судьба этого жанра на местной сцене. Успех постановки утвердил его в роли главного аранжировщика, консультанта и вдохновителя театра на долгие годы.