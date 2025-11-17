В Алматы стартует II чемпионат мира по тогызкумалаку среди юниоров

В стране активно развиваются 11 национальных видов спорта. Более 200 тыс. граждан занимаются тогызкумалаком, а свыше 600 тыс. человек вовлечены в национальные виды спорта. В целом это 9,6% всех спортсменов. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Аманбай Нурмуханбетов на пресс-конференции в СЦК.
По его словам, в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены 4 вида национальных видов спорта: құсбегілік, қазақ күресі, асық ату и тогызкумалак.
«Вид спорта тогызкумалак в стране динамично развивается. В Алматы с 17 по 23 ноября пройдет II чемпионат мира среди юниоров. Первый чемпионат мира прошел в 2023 году в Алматы. Со стороны республиканской федерации проводится большая работа, благодаря которой чемпионат проводится один раз в два года», — сказал спикер.
Во II Чемпионате мира по тогызкумалаку среди юниоров примут участие спортсмены из 20 стран. Отметим, что в первом чемпионате участие приняли представители 16 государств. В этом году классическая программа будет проводиться в онлайн- и офлайн-форматах, а рапид и блиц — офлайн.