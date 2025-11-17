В Омске 17 ноября отключают воду в центре и на Левобережье

В понедельник, 17 ноября, «Омский водоканал» будет ремонтировать сети на улице 6-я Северная. С 10:00 до 23:00 подачу воды временно прекратят в части домов и учреждений поблизости. Основано на вашем вводе.
По сводке предприятия, под ограничение попадут 14 многоэтажных домов, 20 административных зданий и два соцобъекта по следующим адресам:
ул. Кемеровская: 1, 1/1, 1/1а, ½, ⅓, 2, 2а, 4/3, 8, 8а; наб. Тухачевского: 24; ул. Красный путь: 101, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 101а, 103, 103/3, 103/4, 105, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105а, 105 б, 105 В, 105п, 107, 107/1, 109, 111, 111/1; ул. 6-я Северная: 1, 1а, 1 В, 2, 3; частный сектор: дома по ул. 8-я Северная и 1-й Коллективный пер.
Жителям указанных адресов коммунальщики рекомендуют заранее подготовить запас воды на время работ.