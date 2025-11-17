В иркутских трамваях появились валидаторы

На поручнях в салоне установили валидаторы для безналичного расчета.
«Сейчас такая система установлена в двух трамваях, которые будут курсировать на разных маршрутах. Первое время в этих вагонах будет ездить кондуктор-контролер, чтобы помогать пассажирам оплатить проезд. Если же у кого-то не окажется с собой карты, то он примет наличные и выдаст билет», — рассказал начальник трамвайного депо МУП «Иркутскгортранс» Дмитрий Климов.
Он отметил, что пока этот способ работает в тестовом режиме, чтобы показать иркутянам удобство безналичной оплаты. Кроме того, система должна ускорить процесс выхода пассажиров на остановках. В планах установить такие терминалы во всем электротранспорте, сообщает пресс-служба администрации города.
Как подчеркнул директор МУП «Иркутскгортранс» Сергей Майок, это первый шаг к внедрению в городском транспорте тарифного меню. В будущем при оплате по электронному проездному разовая стоимость поездки будет дешевле, чем за наличный расчет.
«Достаточно приложить карту или телефон с установленным банковским приложением к валидатору, и проезд будет оплачен. Также это можно сделать с помощью транспортной карты — электронного проездного билета, который продается в киосках муниципальных предприятий на территории города, — сообщил сотрудник банка Даниил Родин. — У кондуктора будет находиться основной контрольный терминал. Приложив к нему ту же карту, можно проверить, оплачен ли проезд».