В иркутских трамваях появились валидаторы

«Сейчас такая система установлена в двух трамваях, которые будут курсировать на разных маршрутах. Первое время в этих вагонах будет ездить кондуктор-контролер, чтобы помогать пассажирам оплатить проезд. Если же у кого-то не окажется с собой карты, то он примет наличные и выдаст билет», — рассказал начальник трамвайного депо МУП «Иркутскгортранс» Дмитрий Климов.