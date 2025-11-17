«Вкусный день» прошел в иркутском детском саду № 123

«Вопрос организации питания в дошкольном учреждении всегда актуален. Ведь правильное и сбалансированное меню играет ключевую роль в развитии ребенка. Оно обеспечивает необходимыми витаминами и минералами, укрепляет иммунитет, улучшает память и внимание, поддерживает энергию на протяжении всего дня. По такому принципу мы кормим дошколят и рассказываем об этом их мамам и папам, бабушкам и дедушкам», — отметила заведующая детсадом Ирина Грук.
В рамках традиционного дня открытых дверей организовали тематическую выставку, презентацию, экскурсию по учреждению, сообщает пресс-служба администрации города. Участники встречи узнали об организации процесса питания от сертификации поступающей продукции, норм СанПиНа, оснащения пищеблока, квалификации поваров, до составления меню.
Родители познакомились с процессом приготовления блюд, получили консультации от шеф-повара МУП «Комбинат питания Иркутска» Галины Величковой о том, как кормить ребенка дома, какие продукты должны входить в рацион. Особый интерес вызвал мастер-класс по приготовлению молочных коктейлей. Его провела заместитель заведующей по административно-хозяйственной части Татьян Рондик, а Ирина Грук рассказала о пользе кисломолочных напитков и приготовила кисломолочный ягодный коктейль.
Такие мероприятия проводятся и в других дошкольных образовательных учреждениях города. Они способствуют повышению доверия родителей к детсаду, укреплению связей педагогов и семьи, улучшению условий воспитания и оздоровления подрастающего поколения, прокомментировали в департаменте образования Иркутска.