«Вкусный день» прошел в иркутском детском саду № 123

«Вопрос организации питания в дошкольном учреждении всегда актуален. Ведь правильное и сбалансированное меню играет ключевую роль в развитии ребенка. Оно обеспечивает необходимыми витаминами и минералами, укрепляет иммунитет, улучшает память и внимание, поддерживает энергию на протяжении всего дня. По такому принципу мы кормим дошколят и рассказываем об этом их мамам и папам, бабушкам и дедушкам», — отметила заведующая детсадом Ирина Грук.