Жительница Ангарска Илона Штукарева похудела на реалити-шоу на 25 килограммов

32-летняя жительница Ангарска Илона Штукарева похудела на реалити-шоу «Большие девочки» на 25 килограммов. На проект она зашла с весом 171 килограмм. Об этом КП-Иркутск стало известно из эфира передачи. Напомним, в шоу девушка участвует со своей мамой Мариной, она смогла скинуть 15 килограммов лишнего веса.
— Их общий вес на старте проекта составил 281 килограмм — самый большой среди участниц.
В четвертом выпуске Илона и Марина стали одной из двух пар, кто показал наименьший прогресс (процентный показатель 1,92%), и пара оказалась в зоне риска вылета. Но шоу никто не покинул. Участницы продолжают бороться за главный приз.
