Жительница Ангарска Илона Штукарева похудела на реалити-шоу на 25 килограммов

На проект она зашла с весом 171 килограмм.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

32-летняя жительница Ангарска Илона Штукарева похудела на реалити-шоу «Большие девочки» на 25 килограммов. На проект она зашла с весом 171 килограмм. Об этом КП-Иркутск стало известно из эфира передачи. Напомним, в шоу девушка участвует со своей мамой Мариной, она смогла скинуть 15 килограммов лишнего веса.

— Их общий вес на старте проекта составил 281 килограмм — самый большой среди участниц.

В четвертом выпуске Илона и Марина стали одной из двух пар, кто показал наименьший прогресс (процентный показатель 1,92%), и пара оказалась в зоне риска вылета. Но шоу никто не покинул. Участницы продолжают бороться за главный приз.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что хирурги из Иркутска выступили на Всемирном конгрессе WOFAPS в Турции.