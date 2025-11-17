Жительница Ангарска Илона Штукарева похудела на реалити-шоу на 25 килограммов

32-летняя жительница Ангарска Илона Штукарева похудела на реалити-шоу «Большие девочки» на 25 килограммов. На проект она зашла с весом 171 килограмм. Об этом КП-Иркутск стало известно из эфира передачи. Напомним, в шоу девушка участвует со своей мамой Мариной, она смогла скинуть 15 килограммов лишнего веса.