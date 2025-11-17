Тайна НЛО: астроном предрек смерть приближающемуся к Земле 3I/ATLAS

Приближающийся к Земле межзвездный объект 3I/ATLAS продолжает волновать исследователей со всего мира. Специалист Гарвардского университета Ави Леб продолжает находить у объекта признаки инопланетного корабля.
Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с aif.ru рассказал, чем можно объяснить странные лучи 3I/ATLAS и какая его ждет судьба.
Загадка гигантских лучей.
Спор о загадочных лучах 3I/ATLAS начался после того, как Ави Леб обратил внимание на аномалию: на снимках от 9 ноября 2025 года видны сильно коллимированные лучи, простирающиеся на расстояния более 1 млн километров.
По его мнению, эти лучи, которые должны были быть размыты из-за вращения, косвенно указывают на возможное искусственное происхождение объекта, что позволяет выдвинуть гипотезу об инопланетном корабле.
Однако астроном Александр Киселев не согласен с этим утверждением. По словам российского специалиста, объект 3I/ATLAS, к которому приковано всеобщее внимание, является кометой.
Он подчеркнул, что «лучи» — это сложная структура кометных хвостов.
«Визуальные данные показали наличие двух различных хвостов у 3I/ATLAS: дымчатого и антихвоста из пылевых частиц. Но более ранние снимки выявили сложную структуру хвоста, состоящую из 4−5 струйных образований. Отмечается сходство хвостов 3I/ATLAS с хвостом кометы C/2016 R2, характеризующейся высоким содержанием угарного газа и азота, и низким содержанием пыли», — пояснил эксперт.
Почему комета не распалась вблизи Солнца.
Еще одной причиной, заставившей задуматься об искусственности объекта, стала его нерушимая целостность после прохождения вблизи Солнца.
Ави Леб расценил эту стойкость как возможный признак инопланетного вмешательства. Александр Киселев, почему это произошло.
«Стойкость кометы 3I/ATLAS к тепловому воздействию Солнца может быть обусловлена некоторыми факторами, связанными с составом и структурой ее ядра», — пояснил специалист.
По его словам, «закаленная поверхность» кометы, сформированная многократными сближениями со звездами, создала плотную оболочку из пыли и силикатов. Он сравнил ее с золой, защищающей уголек. Кроме того, ядро кометы может обладать высокой плотностью и прочными связями между частицами, что делает его устойчивым к тепловым напряжениям и приливным силам.
Киселев подчеркнул, что эта выносливость рушит привычный стереотип о хрупкости комет и говорит о существовании в космосе комет с самыми разными характеристиками, даже тех, которые пока не изучены людьми.
Объект 3I/ATLAS ждет неминуемое уничтожение.
Несмотря на всю свою прочность, у объекта 3I/ATLAS нет вечного будущего. Рано или поздно его странствие по космическому пространству завершится.
Александр Киселев выразил мнение, что межзвездный объект, вероятнее всего, столкнется с другим космическим телом, в результате чего будет уничтожен.
«В конечном счете комета разрушится, покинув Солнечную систему. Каждое приближение к Солнцу или взаимодействие с солнечным ветром приводит к потере летучих веществ. Со временем, после множества таких циклов, запасы кометы могут закончиться, что приведет к превращению кометы в неактивный, подобный астероиду объект. Самым вероятным сценарием уничтожения кометы является столкновение ее с другим космическим телом», — отметил Киселев.
Астроном Киселев ранее сообщил, что интересующий землян объект 3I/ATLAS может приблизиться к нашей планете уже 19 декабря.
Специалист убежден, что 3I/ATLAS является кометой, однако рассказал, какой у мира есть план на тот случай, если человечеству все же придется столкнуться с НЛО.