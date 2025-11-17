В Иркутске открыли памятник народным артистам Виталию Венгеру и Наталии Королевой

«Главное достояние Иркутска — это люди, которые ценят, уважают и навсегда сохраняют память о тех, кто многое сделал для того, чтобы наш город стал лучше, светлее, а жизнь в нем была интересной. Был лично знаком с Наталией Васильевной, и для меня ее жизнь и жизнь ее супруга, Анатолия Стрельцова, — пример истинного служения, любви, благодарности и уважения к иркутянам и нашему городу. Сегодня мы открываем памятник театральному дуэту, воспитавшему своим примером не одно поколение молодых актеров. С ними связана целая эпоха становления театрального искусства в Иркутске и в стране. Убежден, что традиции, заложенные нашими выдающимися земляками, будут продолжены», — отметил Руслан Болотов.