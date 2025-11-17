В Иркутске открыли памятник народным артистам Виталию Венгеру и Наталии Королевой

В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства Иркутской области Андрей Южаков, председатель Законодательного собрания региона Александр Ведерников, мэр Иркутска Руслан Болотов, митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан, почетные граждане города, актеры иркутского драмтеатра, студенты Иркутского театрального училища, жители областного центра.
Скульптурная композиция, расположенная вблизи Дома актера и камерной сцены Иркутского драматического театра имени Охлопкова, представляет собой фигуры актеров в образах героев спектакля «Поминальная молитва» — молочника Тевье и его жены Голды. Знаменитую пьесу Григория Горина иркутский зритель впервые увидел 27 лет назад. Премьера спектакля состоялась 2 июня 1998 года, сообщает пресс-служба администрации города.
«Восемь лет мы играли этот спектакль. Я горжусь тем, что был занят в нем, выходил на сцену вместе с великими артистами — Виталием Константиновичем и Наталией Васильевной. За эти годы мы выступили не только во многих городах России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Спектакли проходили с огромным успехом. Прежде всего, это заслуга Виталия Венгера и Наталии Королевой. Когда они выходили на поклон, мне всегда казалось, что в зале люстра рухнет: такой был гром оваций, аплодисменты не смолкали», — поделился воспоминаниями заслуженный артист России Яков Воронов.
Открытие бронзовой композиции приурочили к 175-летию иркутского драмтеатра. Идея ее создания принадлежала директору учреждения, супругу Наталии Королевой Анатолию Стрельцову.
«У нашего любимого театра юбилей, и я рада быть причастной к этому большому празднику. Театр — это в первую очередь люди, которые служат искусству, воспитывают в нас разумное, доброе, вечное. Я благодарю всех, кто принимал участие и с чьей помощью эту скульптуру установили», — отметила автор памятника, член Союза художников России Анна Кочегина.
Всем собравшимся показали знаменитый фрагмент спектакля «Поминальная молитва» — сцену с подсолнухом.
«Главное достояние Иркутска — это люди, которые ценят, уважают и навсегда сохраняют память о тех, кто многое сделал для того, чтобы наш город стал лучше, светлее, а жизнь в нем была интересной. Был лично знаком с Наталией Васильевной, и для меня ее жизнь и жизнь ее супруга, Анатолия Стрельцова, — пример истинного служения, любви, благодарности и уважения к иркутянам и нашему городу. Сегодня мы открываем памятник театральному дуэту, воспитавшему своим примером не одно поколение молодых актеров. С ними связана целая эпоха становления театрального искусства в Иркутске и в стране. Убежден, что традиции, заложенные нашими выдающимися земляками, будут продолжены», — отметил Руслан Болотов.
В завершении мероприятия к памятнику возложили цветы.
Справка:
Виталий Константинович Венгер (18 апреля 1928 — 20 октября 2016) — советский и российский театральный актер. Возглавлял Иркутское отделение Всероссийского театрального общества, являлся членом правления Союза театральных деятелей России. С 1958 года преподавал, а с 1993-го был художественным руководителем Иркутского театрального училища. В 1977-м ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Иркутска». Руководил областным Фондом Александра Вампилова (с 1997 года). С 1998-го являлся членом правления Фонда Марка Сергеева.
Наталия Васильевна Королева (5 апреля 1948 — 3 октября 2023) — советская и российская актриса театра. С 1983 года работала в Иркутском драматическом театре. Преподавала в Иркутском театральном училище. Многие ее бывшие ученики впоследствии стали коллегами по сцене. В 2011 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин Иркутской области». В 2022 году она стала лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».