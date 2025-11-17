Ричмонд
В Хабаровске демонтировали незаконный забор на Вологодской

Владелец одного из земельных участков вышел за его границы.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске по требованию прокуратуры убрали бетонное ограждение, которое мешало свободному проходу людей по улице Вологодской. Поводом для проверки стало обращение местного жителя, пожаловавшегося на этот забор. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Прокуратура Индустриального района выяснила, что владелец одного из земельных участков вышел за его границы и самовольно установил бетонное ограждение на общественной территории.

Надзорное ведомство выдало собственнику участка официальное предписание об устранении нарушения. После этого незаконно установленный забор был демонтирован, и теперь горожане снова могут свободно ходить по этому участку улицы.

Ранее управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю выдало предупреждение региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами. Компанию обвинили в злоупотреблении своим положением на рынке услуг по вывозу мусора в Комсомольске-на-Амуре.