Bild: В НАТО назвали российскую ракету «Буревестник» серьезной угрозой

В НАТО считают новые российские стратегические крылатые ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» серьезной угрозой безопасности. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на секретный отчет альянса.

Согласно документу, Россия завершила модернизацию своего ядерного арсенала, получив в свое распоряжение несколько новых видов вооружений, включая обновленные подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности. Особую обеспокоенность у НАТО вызывают ракеты «Буревестник», которые, по мнению разведки блока, уже готовы к развертыванию.

В отчете отмечается, что ракеты «Буревестник» представляют значительную опасность из-за своей высокой маневренности, скорости до 900 километров в час и возможности запуска с мобильных установок. Кроме того, подчеркивается, что «Буревестник» может долго находиться в воздухе, «вращаясь по орбите», прежде чем нанести удар по цели, говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым 26 октября объявил об окончании испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». В чем отличительные особенности этого боевого снаряда, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.

