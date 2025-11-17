Жители пригорода с трудом добираются до Хабаровска из-за плавающего графика 102 маршрута

На линию с трудом выходят 4−5 автобусов из шести, а местным приходится постоянно мониторить меняющиеся графики перевозчика.
«Большая часть жителей нашего села работает в городе, некоторые ездят на лечение, а маршрут 102 обслуживает три поселка. Мы вынуждены бороться за каждую поездку», «Каждый день нет одного-двух маршрутов. Не у всех есть чат, в котором они пишут, какие автобусы будут», — пишут местные жители.
Между тем, в Минтрансе края сообщили, что к среде перевозчик намерен восстановить полный выпуск автобусов на маршрут в соответствии с расписанием.
«Перевозчиком принимаются всевозможные меры по закрытию не менее 4 графиков движения в день по маршруту № 102. Также представлено планирование о выпуске на маршрут № 102 автобусов большого класса марки VOLGABUS, вместимость которых составляет более 50 человек. В связи с несоблюдением расписания в ноябре министерством будет и организована претензионная работа в отношении перевозчика с выставлением штрафов», — отметили в краевом Минтрансе.