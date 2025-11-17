Хабаровское МЧС напомнило гражданам об опасности неокрепшего льда

На реках Хабаровского края продолжается процесс ледостава. Как отмечает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», сильных морозов еще нет, поэтому лед еще достаточно тонкий и выход на него может обернуться трагедией.
В прошлом году краевое управление МЧС зарегистрировало два случая провала под лед. Первый произошел в ноябре, когда в Комсомольске-на-Амуре провалился рыбак. К счастью, тогда его удалось спасти.
Второй же случай в Амурском районе закончился бедой. Мужчина пересекал протоку на снегоходе, когда лед под ним треснул. Техника ушла под лед. Мужчина погиб.
— Такие случаи, к сожалению, происходят ежегодно. Причиной становится излишняя уверенность людей в том, что с ними точно ничего не случится. Но эта уверенность не доводит до добра. Поэтому лучше не рисковать и помнить, что ваша безопасность — в ваших руках, — подчеркнули в МЧС по Хабаровскому краю.
Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.
Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета — прочный, белого — прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.
Краевое Управление МЧС напоминает о том, что не стоит лишний раз рисковать. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. При переходе через реку следует пользоваться ледовыми переправами. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5−6 м).
Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах — алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.
Родителям стоит помнить: нельзя отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.
Если вы провалились в холодную воду, то следует не паниковать, не делать резких движений и дышать равномерно.
Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.
Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
Ползите в ту сторону — откуда пришли, потому что лед здесь уже проверен на прочность.