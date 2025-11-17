Хабаровское МЧС напомнило гражданам об опасности неокрепшего льда

— Такие случаи, к сожалению, происходят ежегодно. Причиной становится излишняя уверенность людей в том, что с ними точно ничего не случится. Но эта уверенность не доводит до добра. Поэтому лучше не рисковать и помнить, что ваша безопасность — в ваших руках, — подчеркнули в МЧС по Хабаровскому краю.