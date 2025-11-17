Новосибирец продает 10 рублей почти за полмиллиона

«Единственная в своём роде купюра, с красивым номером!» — говорится в описании товара. Подобные лоты регулярно привлекают внимание на рынке коллекционных денег. Ценность таких банкнот определяется не их номиналом, а редкостью и особенностями серии и номера. Зеркальные, радарные (которые читаются одинаково в обе стороны) или номера с повторяющимися числами могут стоить в десятки тысяч раз дороже их реальной стоимости. Объявление было размещено 14 ноября и продолжает оставаться активным. Пока неизвестно, найдется ли покупатель, готовый выложить почти полмиллиона рублей за уникальные десять рублей.