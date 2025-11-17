В Башкирии появились на свет Малейка и Иоанн

Самые редкие и самые популярные имена малышей, появившихся на свет с 1 января по 16 ноября 2025 года, назвали в Башкортостане. Данные опубликовал информационно-аналитический портал Реестр ЗАГС.
По информации сервиса, самыми редкими женскими именами новорожденных стали Малейка, Эльвира, Рейна, Афра и Родаслава. Мальчиков реже всего называли Эделем, Яниславом, Юсуфджоном, Киросом и Иоанном.
Наиболее популярными женскими именами оказались Ева (350), Амелия (344), Амина (338), София (316) и Эмилия (313). У мальчиков — Амир (453), Эмир (340), Тимур (335), Мирон (281) и Михаил (276).
