В Башкирии появились на свет Малейка и Иоанн

Самыми популярными именами стали Ева и Амир.

Источник: Башинформ

Самые редкие и самые популярные имена малышей, появившихся на свет с 1 января по 16 ноября 2025 года, назвали в Башкортостане. Данные опубликовал информационно-аналитический портал Реестр ЗАГС.

По информации сервиса, самыми редкими женскими именами новорожденных стали Малейка, Эльвира, Рейна, Афра и Родаслава. Мальчиков реже всего называли Эделем, Яниславом, Юсуфджоном, Киросом и Иоанном.

Наиболее популярными женскими именами оказались Ева (350), Амелия (344), Амина (338), София (316) и Эмилия (313). У мальчиков — Амир (453), Эмир (340), Тимур (335), Мирон (281) и Михаил (276).

Ранее малышку из Башкирии с редкой аномалией доставили в федеральный центр.