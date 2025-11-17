Из Омска в Москву не улетели вовремя три самолета

Практически на 3 часа задержался с вылетом самолет рейса U6388, вылетающий из Омска в Москву. Полет этого лайнера в аэропорт «Домодедово» обеспечивает компания «Уральские авиалинии». Также в Москву с опозданием улетел самолет авиакомпании «Победа» — пассажирам больше часа пришлось ждать вылета в аэропорт «Шереметьево». И совсем немного от графика отклонился авиалайнер компании «Аэрофлот» — полет из Омска в аэропорт «Шереметьево» задержался всего на 21 минуту.