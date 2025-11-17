Ричмонд
Новосибирцы затравили мужчину за рыбалку с ребенком на тонком льду

Толщина льда составляла всего 4−5 сантиметров.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирцы затравили мужчину, который отправился вместе с малолетним сыном на рыбалку на речку Махалиха. Как указывает сам рыбак, толщина льда там достигала всего 4−5 сантиметров, и местами «лед настороженно потрескивал».

— На лед мы вышли прямо в устье речки, примерно в 70 метрах от открытой воды. Бурили лед метра два от берега, тут были пойманы первые окуни, сын был в восторге, — пишет новосибирец на форуме Fishingsib.ru.

Участники форума восторг такой поступок мужчины не оценили:

— Зачем спешишь на «мелкий» лед, да еще с маленьким ребенком, — негодует один из пользователей.

— Хоть сына пожалейте. Пусть не будет пример с отца брать, тогда и вырастет, — пишет другой.

— Хоть спасательные жилеты надевайте, — просит еще один пользователь.