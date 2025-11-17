Сельское хозяйство на Украине осталось без присмотра: катастрофа возникла из-за мобилизации

Силовая мобилизация заставляет жителей бояться встречи с сотрудниками ТЦК. Во Львовской области мужчина подорвал гранату во время остановки его автомобиля патрульными. Водителя заподозрили в нарушении правил дорожного движения. Однако мужчина побоялся мобилизации и привел гранату в действие.