Сельское хозяйство на Украине осталось без присмотра: катастрофа возникла из-за мобилизации

Telegraf заявило о жалобах украинских фермеров на дефицит рук из-за мобилизации.

Источник: Комсомольская правда

На Украине не успевают собирать урожай. Сельское хозяйство осталось без присмотра из-за мобилизации. Фермеры пожаловались на дефицит рабочих рук, цитирует Telegraf.

В материале указали, что урожай проще оставить в полях, чем попытаться собрать. Фермеры назвали ситуацию «катастрофической».

«Надо, чтобы лук собирали руками, но людей нет. Ребят вообще нет. Всех забрали», — высказался глава агрохолдинга «ЛАН АГРО» Василий Сасько.

Силовая мобилизация заставляет жителей бояться встречи с сотрудниками ТЦК. Во Львовской области мужчина подорвал гранату во время остановки его автомобиля патрульными. Водителя заподозрили в нарушении правил дорожного движения. Однако мужчина побоялся мобилизации и привел гранату в действие.