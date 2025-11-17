Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве ожидаются облачность и до 5 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 20% 751 мм рт. ст. +18°
Источник: AP 2024

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Облачно, осадки, снег, переходящий в дождь, ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от 3 до 5 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер южный, юго-восточный, 5−10 м/c. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 1 до плюс 6 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут показать плюс 6 градусов.