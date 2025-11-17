В Омске легендарное место отдыха продают под отель

В Омске в очередной раз выставили на продажу спортивно-развлекательный комплекс «Пиратский остров» вместе с яхт-клубом «Миллениум».
Как заявляется в объявлении на «Авито», комплекс находится в престижном районе — на берегу Иртыша возле парка Победы не имеет аналогов в Омске.
Три объединенных участка общей площадью 11,6 тысячи кв. м предлагается купить за 120 миллионов рублей.
«На территории вас ждет все для элитного отдыха и мероприятий: двухэтажный дом, беседки, зона барбекю, собственный открытый бассейн с лаунж зоной, футбольная, волейбольная и теннисная площадки, детская спортивная площадка и другие сооружения», — указано в объявлении.
Продавец также отмечает, что капитальные объекты яхт-клуб оформлены в собственность, есть клиенты и все необходимое.
Кроме того, продавец отмечает, что согласно градостроительному плану по состоянию на 2025 года, на территории разрешено строительство базы отдыха или гостиницы, что может стать для покупателя возможностью создать отель в востребованном месте.
Добавим, «Пиратский остров» появился в Омске более 15 лет назад. Сам владелец называет его «легендой». Ранее объект уже выставляли на продажу, однако пока желающих приобрести бизнес, судя по всему, не нашлось.