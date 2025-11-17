Операция на черепе и метастазы: врач сказал, что убило блогера Ирину Небогу

16 ноября в соцсетях популярного блогера Ирины Небоги (настоящее имя — Ирина Антонова) появилось ее прощальное письмо. Близкие девушки опубликовали ее посмертное обращение, в котором она поблагодарила подписчиков за поддержку и рассказала, что ушла «очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей».
Блогер с 16 лет боролась с онкологическим заболеванием — саркомой Юинга. Несколько лет она была в ремиссии. но затем болезнь вернулась. О том, чем отличается эта форма рака от других, кто чаще более и почему произошел рецидив, aif.ru объяснил кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
Коварная болезнь молодых.
Онколог Черемушкин рассказал, что саркома юинга характерна для молодых пациентов.
«Саркома Юинга — это группа опухолей, которая возникает в основном в молодом возрасте, потому что в этот период у человека быстро формируется костный скелет и все компоненты костные, которые поражает это заболевание. Опухоль развивается достаточно быстро и протекает агрессивно», — объяснил он.
Несмотря на сложное и долгое лечение, онколог подчеркнул, что «ресурсов у молодых обычно много, поэтому болезнь в какой-то мере можно победить».
«В случае с саркомой Юинга, есть немало людей, которые перенесли в детстве это заболевание, полечились и нормально живут, как все остальные. Из-за особенностей заболевания возможны потери конечностей, но сейчас современные протезы компенсируют эту проблему», — уточнил он.
Почему болезнь возвращается?
Черемушкин уточнил, что в онкологии «нет понятия выздоровления, есть понятие жизни с признаками болезни». По его словам, прошедшего курс лечения пациента интенсивно наблюдают в течение пяти лет, а «дальше уже по жалобам». Он подчеркнул, что рак может вернуться в любой момент.
«К рецидиву приводят стрессовые факторы, перегрузка, психологические или физические травмы. Например, во время ковида к нам возвращались пациенты, которые были оперированы 15−20 лет назад с онкологическими диагнозами. Болезнь может проснуться в любой момент, потому что есть так называемые дремлющие клетки, которые перестают активно размножаться, но в определенных условиях они могут проснуться», — объяснил Черемушкин.
Симптомы, которые нельзя игнорировать.
Онколог Черемушкин объяснил, какие симптомы должны насторожить, потому что они могут указывать на наличие саркомы Юинга.
«Если мы говорим о конечностях, что чаще всего бывает именно болевой синдром. В зависимости от того, как быстро развивается опухоль, в каком месте, симптомы могут отличаться. Иногда это может быть патологический перелом, когда при небольшой нагрузке вдруг ломается кость, рентген показывает истончение костной структуры», — сказал он.
Эксперт также отмечает, что хроническая усталость и резкая потеря веса могут быть признаками заболевания.
«При онкологических заболеваниях интоксикация организма может проявляться в потере аппетита, постоянном чувстве усталости. Могут быть локальные проявления, Допустим, если человек худенький, то можно увидеть деформацию костей», — подчеркнул он.
Чем известна Ирина Небога?
Ирина Небога родилась 29 января 2000 года в Новокузнецке Кемеровской области. В интервью, которое блогер дала в июле 2025 года, она призналась, что в совсем юном возрасте имела проблемы с алкоголем и запрещенными веществами.
В 16 лет Небога столкнулась с онкологией. По словам девушки, у нее настолько сильно заболела нога, что она не смогла дойти из школы домой. Точный диагноз, саркома Юинга, Ирине поставили в столице.
Во время лечения Небога начала вести свой блог в соцсетях. Темой публикаций стала ее болезнь, над которой блогер стала шутить. Ее ролики про рак попадали в рекомендации, и очень скоро число подписчиков Небоги превысило миллион.
Чтобы купировать злокачественную опухоль, потребовалось 14 курсов химиотерапии и сложная операция: блогеру провели резекцию левой подвздошной кости, чтобы убрать очаг заболевания и не допустить дальнейшего распространения. Спустя много месяцев борьбы врачи заявили, что у девушки наступила ремиссия.
В 2024 году во время планового обследования у Небоги обнаружили 8-сантиметровое образование в черепе. Эту часть врачи удалили, из-за чего на голове образовалась большая вмятина. Тем не менее, блогеру снова удалось выйти в ремиссию.
Тревожные сообщения в блоге Небоги появились летом 2025 года. Девушка сообщила о необходимости новой операции и терапии. В последних публикациях Небога рассказала, что сломала ногу и перенесла операцию Также блогер поделилась информацией о том, что у нее метастазы в легких. 16 ноября в соцсетях блогера появилось ее прощальное письмо, в котором сообщалось, что она умерла накануне вечером.