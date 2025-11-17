Прокуратура Приморья добивается соблюдения прав моряков через суд

Приморская транспортная прокуратура добивается соблюдения прав российских моряков, трудоустроенных на иностранные суда. Ведомство провело проверку по обращениям моряков. Выяснилось, что крюинговая компания ООО «Оранж Марин» нарушает требования трудового законодательства, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«Установлено, что организация на коммерческой основе осуществляет деятельность по трудоустройству граждан Российской Федерации на иностранные морские суда. При этом в нарушение обязательных положений закона обществом не заключен договор страхования и не обеспечена компенсация членам экипажа ущерба в случае неисполнения иностранным судовладельцем своих обязательств, в том числе по выплате заработной платы, иным равнозначным способом», — говорится в сообщении.
Прокурор обратился в суд с иском о возложении на юридическое лицо соответствующей обязанности. Суд удовлетворил эти требования, однако компания решила обжаловать решение. Позже Приморский краевой суд поддержал позицию надзорного ведомства и оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.
Судебный акт вступил в законную силу.
