Прокуратура Приморья добивается соблюдения прав моряков через суд

«Установлено, что организация на коммерческой основе осуществляет деятельность по трудоустройству граждан Российской Федерации на иностранные морские суда. При этом в нарушение обязательных положений закона обществом не заключен договор страхования и не обеспечена компенсация членам экипажа ущерба в случае неисполнения иностранным судовладельцем своих обязательств, в том числе по выплате заработной платы, иным равнозначным способом», — говорится в сообщении.