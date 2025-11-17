Пожилую жительницу Приморья спасли после инфаркта с помощью санавиации

Во Владивостоке успешно завершилась сложная операция по спасению 71-летней женщины, перенесшей острый инфаркт. Помощь была организована в кратчайшие сроки с привлечением санитарной авиации. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
8 сентября в Территориальный центр медицины катастроф поступил вызов из Дальнегорской больницы. Врачи сообщили о пациентке, которой требовалась срочная операция в краевой больнице Владивостока.
В тот же день в Дальнегорск на вертолете Ми-8 вылетела специальная бригада медиков. Врач Тимур Алиев и фельдшер Дмитрий Монченко на протяжении всего обратного пути следили за состоянием женщины и продолжали необходимое лечение.
После приземления вертолета под Артемом пациентку сразу перевезли в реанимобиль и доставили в Приморскую краевую больницу. Ее состояние оставалось стабильным. В стационаре женщине успешно провели стентирование — операцию по восстановлению кровоснабжения сердца. После курса лечения пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии.
Медики благодарят коллег за слаженную работу и профессиональные действия, которые помогли спасти жизнь человеку.