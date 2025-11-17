Нулевой пациент: чем опасен первый случай птичьего гриппа у человека

Первый случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа H5N5 зарегистрирован в США. Заболевание, по словам специалистов, может стать причиной летального исхода, а также привести к серьезным осложнениям, в том числе в виде пневмонии.
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев в беседе с aif.ru рассказал, чем опасен новый штамм птичьего гриппа, кому нужно быть особенно осторожными и грозит ли человечеству новая пандемия.
Температура под 40 и боль в мышцах.
Минздрав США ранее зафиксировал первый в стране случай заболевания птичьим гриппом штамма H5N5. По информации ведомства, житель американского штата Вашингтон был госпитализирован с симптомами гриппа в начале ноября.
После ряда анализов было установлено, что что вирус относится к H5N5, разновидности птичьего гриппа, которая ранее была выявлена у животных, но никогда — у людей.
Зуев рассказал, что одним из главных симптомов этого вида гриппа является высокая температура тела.
«Температура может повышаться до 39−40 градусов, общая слабость, боли в мышцах, боли в горле, насморк, заложенность носа, головные боли, сухой кашель, одышка, тошнота, рвота. Могут быть боли в животе, диарея, потому что этот вирус вызывает не только повреждение стенок дыхательных путей, но и стенок желудочно-кишечного тракта», — отметил врач.
Инкубационный период заболевания составляет от 1−2 до 17 дней, в зависимости от штамма, который подхватил заболевший.
При лечении важно сократить умственные и физические нагрузки, соблюдать постельный режим, а в тяжелых случаях может потребоваться курс антибиотиков.
Опаснее всего для маленьких детей.
Новый штамм H5N5 представляет наибольшую опасность для детей до трех лет и пожилых людей с хроническими заболеваниями. Как подчеркивает вирусолог, тяжесть протекания болезни напрямую связана с состоянием иммунной системы.
«Тяжелее всего это заболевание будет протекать у лиц со сниженным иммунитетом. Это дети до пяти лет и пожилые люди. Но наиболее опасен птичий грипп для детей до трех лет и людей в возрасте с хроническими заболеваниями», — отметил врач.
Что касается путей передачи, то заражение от человека к человеку происходит крайне редко. Основной риск представляют контакты с инфицированными птицами.
«От человека к человеку птичий грипп передается редко, но легко передается при непосредственном контакте с зараженными птицами. Например, при нахождении в помещении, где содержались зараженные птицы, при недостаточно тщательной термической обработке мяса птицы», — пояснил врач.
Грозит ли нам новая пандемия?
Комментируя этот случай заражения в штате Вашингтон, врач Зуев отметил, что риск пандемии остается минимальным. Это связано с особенностями передачи вируса, который преимущественно циркулирует среди животных.
Однако передача вируса человеку и от человека к человеку не исключена полностью.
«В зону риска попадают работники, занимающиеся подготовкой птиц для последующей продажи мяса, те, кто занимаются разделкой птиц. То есть заразиться могут работники птицефабрик, птицеводы, а также охотники на диких птиц. Отмечу, что у диких птиц заболевание встречается чаще, чем у домашних», — пояснил специалист.
В качестве мер профилактики вирусолог рекомендует строгое соблюдение правил личной гигиены и использование средств индивидуальной защиты при контакте с потенциально зараженными птицами.
Кроме того, вирусолог не исключил возможность завоза вируса в Россию через туристов, что требует повышенной бдительности со стороны санитарных служб. Он отметил, что россияне продолжают активно путешествовать по миру, в том числе в США.
Ранее вирусолог Зуев сказал, как защититься от смертельной лихорадки чикунгунья.