Прямая трансляция матча «Барыса» с командой из «Запада» КХЛ

Игра пройдет в Сочи и начнется в 21:30 по времени Астаны. Встречу в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. «Барыс», имея в активе 23 очка, идет восьмым в таблице Восточной конференции, тогда как «Сочи» с 16 очками находится на последней, 11-й строчке на «Западе».