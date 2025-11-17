Ричмонд
Прямая трансляция матча «Барыса» с командой из «Запада» КХЛ

Сегодня, 17 ноября, столичный «Барыс» проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступит «Сочи», передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Игра пройдет в Сочи и начнется в 21:30 по времени Астаны. Встречу в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. «Барыс», имея в активе 23 очка, идет восьмым в таблице Восточной конференции, тогда как «Сочи» с 16 очками находится на последней, 11-й строчке на «Западе».