В Новосибирске готовят ледовые площадки для зимних развлечений

Даты открытия катков зависят от погодных условий — организаторы ждут устойчивые морозы, чтобы лед стал ровным и прочным.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске готовят ледовые площадки для зимних развлечений. Об этом сообщает Мэрия Новосибирска.

МАУ «Стадион» приступил к подготовке катков и хоккейных коробок к зимнему сезону. Ледовые основания уже начали заливать по адресам:

Нарымский сквер (ул. Советская, 93).

ул. Зорге, 107 к. 1.

спортивный объект «Чкаловец» (ул. Республиканская, 12/1).

ул. Железнодорожная, 2.

ул. Саввы Кожевникова, 3а.

ул. Магаданская, 5.

ул. Толбухина, 25.

ул. Палласа, 39.

ул. Полевая, 8/1.

Для качественного льда специалисты сначала очищают площадки от снега, затем заливают их водой. Даты открытия катков зависят от погодных условий — организаторы ждут устойчивые морозы, чтобы лед стал ровным и прочным.

Жителям города рекомендуют следить за объявлениями на сайтах и соцсетях «МАУ Стадион» для уточнения времени старта работы зимних площадок.