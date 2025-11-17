В Новосибирске готовят ледовые площадки для зимних развлечений. Об этом сообщает Мэрия Новосибирска.
МАУ «Стадион» приступил к подготовке катков и хоккейных коробок к зимнему сезону. Ледовые основания уже начали заливать по адресам:
Нарымский сквер (ул. Советская, 93).
ул. Зорге, 107 к. 1.
спортивный объект «Чкаловец» (ул. Республиканская, 12/1).
ул. Железнодорожная, 2.
ул. Саввы Кожевникова, 3а.
ул. Магаданская, 5.
ул. Толбухина, 25.
ул. Палласа, 39.
ул. Полевая, 8/1.
Для качественного льда специалисты сначала очищают площадки от снега, затем заливают их водой. Даты открытия катков зависят от погодных условий — организаторы ждут устойчивые морозы, чтобы лед стал ровным и прочным.
Жителям города рекомендуют следить за объявлениями на сайтах и соцсетях «МАУ Стадион» для уточнения времени старта работы зимних площадок.