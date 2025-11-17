В Измаиле на Украине прогремели взрывы

Взрывы произошли в городе Измаил, расположенном в Одесской области Украины, информирует телеканал «Общественное».
«В Измаиле в Одесской области был слышен взрыв», — рассказали украинские журналисты.
О первом взрыве в Измаиле стало известно около 02:00 мск.
Кроме того, взрывы прогремели в Харьковской области.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Одессе.