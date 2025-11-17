Ричмонд
В Измаиле на Украине прогремели взрывы

В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в городе Измаил, расположенном в Одесской области Украины, информирует телеканал «Общественное».

«В Измаиле в Одесской области был слышен взрыв», — рассказали украинские журналисты.

О первом взрыве в Измаиле стало известно около 02:00 мск.

Кроме того, взрывы прогремели в Харьковской области.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Одессе.