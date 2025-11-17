Ричмонд
В Новосибирске дети вышли на тонкий лед реки Обь

К счастью, трагедии не произошло.

Источник: Комсомольская правда

Вчера в районе улицы Междуреченская, 2/1, женщина заметила детей на льду реки Обь. По ее словам, дети что-то пинали на льду. На место происшествия выехал экипаж спасателей Вега-1. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Однако, когда спасатели прибыли на место, детей на льду уже не оказалось — они успели убежать.

Спасатели напоминают родителям и педагогам о необходимости проводить профилактические беседы с детьми о безопасности на водоемах в зимний период. Особое внимание следует уделять предупреждению выхода на тонкий лед и разъяснению рисков, связанных с несоблюдением правил безопасности.