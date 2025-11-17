Роспатент прекратил действие товарного знака Аллы Пугачевой

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева рискует лишиться товарного знака «Кристина», если до апреля 2026 года не продлит срок действия исключительного права. Товарный знак по имени своей дочери Кристины Орбакайте, певица зарегистрировала в далеком 1997 году. И с того времени несколько раз продлевала срок его действия.