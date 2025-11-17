Роспатент прекратил действие товарного знака Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева лишилась товарного знака «Рецитал», который до последнего времени действовал в России. Об этом со ссылкой на электронную базу Роспатента сообщает РИА Новости.
С музыкальной группой «Рецитал», отметим, сбежавшую из России артистку связывает многолетнее сотрудничество. В свое время они вместе записали альбом «Как тревожен этот путь».
Документы на регистрацию товарного знака «Рецитал» Пугачева подала в 2015-м, спустя два года было принято решение о регистрации. Срок действия знака истек в октябре 2025 года.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева рискует лишиться товарного знака «Кристина», если до апреля 2026 года не продлит срок действия исключительного права. Товарный знак по имени своей дочери Кристины Орбакайте, певица зарегистрировала в далеком 1997 году. И с того времени несколько раз продлевала срок его действия.