Суд вынес приговор кузбасскому школьнику, готовившему массовое убийство

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что молодой человек примкнул к запрещенной на территории России террористической структуре. Как следует из сообщения ведомства, в процессе переписки в одном из мессенджеров он выразил готовность осуществить вооруженное нападение на учащихся одной из школ Кузбасса.