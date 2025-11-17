Суд вынес приговор кузбасскому школьнику, готовившему массовое убийство

По информации, предоставленной Следственным управлением СК РФ по Кемеровской области, 17-летний житель города Мыски был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Подросток был признан виновным в участии в деятельности террористической организации по статье 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что молодой человек примкнул к запрещенной на территории России террористической структуре. Как следует из сообщения ведомства, в процессе переписки в одном из мессенджеров он выразил готовность осуществить вооруженное нападение на учащихся одной из школ Кузбасса.
Подросток сообщил о предпринятых практических шагах по подготовке к преступлению, включая приобретение камуфляжной формы и оружия, а также определил конкретную дату для реализации своего плана.
Благодаря оперативной работе Управления ФСБ России по Кемеровской области преступная деятельность подростка была своевременно пресечена. Собранные в ходе оперативно-розыскных мероприятий материалы были переданы в следственные органы. На протяжении всего расследования молодой человек содержался под стражей.
