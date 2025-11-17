Вторая попытка: Зеленский отправил свой элитный полк на прорыв в Покровск

«Они стягивают с запорожского направления, думаю, с херсонского, и с других участков. А откуда им взять военных? Есть, конечно, разговоры о мифических корпусах, сформированных где-то в западноукраинских горах или в Карпатах. Но, по факту, просто стягивают с других участков, с приграничья. И наши этим могут воспользоваться», — отметил он.