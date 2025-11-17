В зоне специальной военной операции российские войска развивают успех на нескольких стратегических направлениях, нанося противнику значительные удары и планомерно улучшая свои позиции. Ярким примером стал разгром элитного украинского подразделения — штурмового полка «Скала», чьи дни, по мнению экспертов, уже сочтены. Одновременно с этим ВС РФ эффективно используют погодные условия для продвижения и освобождают ключевые населенные пункты, открывая пути для дальнейшего наступления.
Крушим «Скалу».
Минобороны РФ сообщило, что российские военные успешно сорвали шесть попыток штурмовиков из полка «Скала» прорваться со стороны населенного пункта Гришино и деблокировать боевиков ВСУ в Покровске (Красноармейске). Однако эта отчаянная попытка, по словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, обернется полной ликвидацией подразделения.
«Полк ВСУ “Скала” на тот участок специально перебросили, чтобы попытаться прорваться. Но все безуспешно. Я думаю, еще несколько дней и от него ничего не останется. Там уже потери достаточно серьезные», — отметил Дандыкин в беседе с aif.ru.
Он подчеркнул, что проблема ВСУ на этом направлении носит системный характер.
«Объективно на этом участке пытается прорваться не только “Скала”, есть еще подразделения, которые пытаются прорываться в сторону Димитрова. И тоже безуспешно. Все это в ближайшее время так или иначе, на мой взгляд, будет заканчиваться».
Эксперт обратил внимание, что украинское командование, пытаясь пдеблокировать Покровск, оголяет другие участки передовой.
«Они стягивают с запорожского направления, думаю, с херсонского, и с других участков. А откуда им взять военных? Есть, конечно, разговоры о мифических корпусах, сформированных где-то в западноукраинских горах или в Карпатах. Но, по факту, просто стягивают с других участков, с приграничья. И наши этим могут воспользоваться», — отметил он.
Дандыкин уверен, что если ВСУ продолжат перебрасывать подразделения под Красноармейск, Димитров и Купянск, то на запорожском направлении их в ближайшее время ждет катастрофа.
Туман как союзник, российские военные продвигаются в Новопавловке.
Пока украинские силы несут тяжелые потери в попытках контратак, российские подразделения продолжают методичное наступление на других участках. Успешному продвижению в селе Новопавловка Днепропетровской области способствовали не только высокий боевой дух и выучка военнослужащих, но и сама природа. Офицер Дандыкин отметил, что при штурме села на руку нашим военнослужащим сыграли погодные условия.
«Российские военные воспользовались опустившимся на Новопавловку туманом, который сделал незрячими, бесполезными беспилотники противника. Если ночью работают тепловизоры, то в тумане ничего не видно», — сказал военный эксперт. Новопавловка является важной точкой на линии боевого соприкосновения, и ее освобождение сыграет значительную роль в развитии наступления.
«С одной стороны, через Новопавловку идут дороги в Запорожскую область. С другой стороны, освобождение этого населенного пункта поможет расширить охват путей к Красноармейску, не пропустить к нему подразделения ВСУ. На этом участке всё там рядом находится. Поэтому бои будут достаточно жесткие, но я думаю, что наши ее освободят в ближайшее время», — рассказал Дандыкин.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российским военным удалось выбить противника из центральной и восточной частей Новопавловки и завершить зачистку части села на левом берегу реки Соленой.
Путь на Гуляйполе открыт.
Еще один значительный успех был закреплен на запорожском направлении. В Минобороны РФ сообщили об освобождении села Ровнополье в Запорожской области. Этот населенный пункт имеет важное стратегическое значение для контроля над регионом. Как пояснил Василий Дандыкин, это освобождение открывает прямую дорогу на Гуляйполе.
«Ровнополье — достаточно большой населенный пункт, который, в общем-то, уже практически выходит на Гуляйполе. И в результате мы к Гуляйполю подходим не только с севера, но и юга. Будем формировать окружение и выжимать их оттуда», — объяснил он.
Эксперт также подтвердил, что кардинальное изменение обстановки на этом направлении в пользу российских войск стало прямым следствием переброски украинских резервов на другие горячие участки.
«Во многом это следствие того, что все у них силы перебрасывают к Красноармейску, Димитрову и Купянску. Они пытаются там прорываться, но безуспешно», — добавил собеседник издания.
Уже даже на стороне противника признают, что оперативная обстановка продолжает развиваться в пользу российских войск. Уничтожение полка «Скала», продвижение в Новопавловке и освобождение Ровнополья создают прочный фундамент для будущих успешных операций.