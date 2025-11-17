Мэр Братска: деревья, высаженные в Энергетике, могут не прижиться из-за «разгильдяйства и безответственности» подрядчика

По словам мэра, во время озеленения улицы Приморской происходил «какой-то абсурд». Деревья для посадки на общественную субподрядная организация территорию привезла еще 5 и 7 ноября. Однако подрядчик приступил к работам не сразу.
Вместо того, чтобы в соответствии с разумом, оперативно провести работы по высадке, начался какой-то абсурд. Наши специалисты ежедневно связывались с подрядчиком. Субподрядчик нервничал, жалея деревья, пытался убедить и вразумить ответственное лицо. Руководство комитета ЖКХ и главный эколог города связывались и уведомляли подрядчика о его бездействии. Управление по Падунскому району выступало с предложением самостоятельно высадить валяющиеся деревья, в том числе и попадающие на проезжую часть, но это было бы вмешательством в контракт. А время шло, — написал Александр Дубровин.
В итоге деревья посадили только 16 ноября.
Большая вероятность, что ряд деревьев просто не приживутся от такого отношения и нарушения условий, — добавил мэр.
Как сообщалось ранее, контракт на озеленение общественной территории на улице Приморской выиграла компания «БГС Строй». По условиям тендера крупномерные деревья были пересажены с территории бывших «дач по ЛЭП». По условиям того же контракта фирма должна до 10 декабря провести озеленение территории возле музея в Падуне.
Ранее компания «БГС Строй» выиграла тендер на озеленение ряда общественных территорий в Центральном районе Братска, снизив максимальную цену контракта в 2,5 раза (с 23,3 миллионов рублей до 8,8 миллионов). Озеленение центрального района должны завершить также в этом году. Общественная организация «Народный фронт» сообщала о рисках, что саженцы могут не прижиться. В этой связи эксперты организации взяли на контроль работы по озеленению и исполнению этого муниципального контракта.