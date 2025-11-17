Мэр Братска: деревья, высаженные в Энергетике, могут не прижиться из-за «разгильдяйства и безответственности» подрядчика

Вместо того, чтобы в соответствии с разумом, оперативно провести работы по высадке, начался какой-то абсурд. Наши специалисты ежедневно связывались с подрядчиком. Субподрядчик нервничал, жалея деревья, пытался убедить и вразумить ответственное лицо. Руководство комитета ЖКХ и главный эколог города связывались и уведомляли подрядчика о его бездействии. Управление по Падунскому району выступало с предложением самостоятельно высадить валяющиеся деревья, в том числе и попадающие на проезжую часть, но это было бы вмешательством в контракт. А время шло, — написал Александр Дубровин.