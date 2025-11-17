Трамп одобрил законопроект о санкциях против стран, сотрудничающих с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о своей поддержке законопроекта, который предполагает введение санкций против стран, ведущих бизнес с Россией. По словам Трампа, он также предложил добавить в этот список Иран.
— Я слышал об этом, и меня это устраивает, — заявил американский лидер, комментируя инициативу конгрессменов.
Он отметил, что республиканцы работают над законопроектом, предусматривающим «очень жесткие санкции» против любых стран, сотрудничающих с Россией.
Законопроект, который представила в апреле группа сенаторов от обеих партий, включает в себя введение вторичных санкций. В частности, предлагается установить 500 процентные импортные пошлины на товары из стран, покупающих у России нефть, газ, уран и другую продукцию. Однако сенатор Рэнд Пол предупреждал, что одобрение такого законопроекта может нанести наибольший ущерб самим Соединенным Штатам как в экономическом, так и в стратегическом плане, передает ТАСС.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США практически исчерпали свои возможности по введению новых антироссийских ограничений.
Кроме того, по данным агентства Bloomberg, цены на топливо в США выросли из-за санкций, введенных против российских нефтеперерабатывающих заводов, а также атак на них.