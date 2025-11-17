Трамп одобрил законопроект о санкциях против стран, сотрудничающих с Россией

Законопроект, который представила в апреле группа сенаторов от обеих партий, включает в себя введение вторичных санкций. В частности, предлагается установить 500 процентные импортные пошлины на товары из стран, покупающих у России нефть, газ, уран и другую продукцию. Однако сенатор Рэнд Пол предупреждал, что одобрение такого законопроекта может нанести наибольший ущерб самим Соединенным Штатам как в экономическом, так и в стратегическом плане, передает ТАСС.