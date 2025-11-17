Ричмонд
Британия хочет запретит выдачу виз африканцам из-за нелегалов

Граждане Анголы, Намибии и Конго могут лишиться права на получение британских виз.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания планирует запретить визу жителям африканских государств, первыми в этом списке стоят Ангола, Намибия и Демократическая Республика Конго.

«Британия наложит запрет на въезд из Анголы, Намибии и Демократической Республики Конго, если их правительства в быстром темпе не улучшат сотрудничество по вопросам высылки», — пишет издание Times.

Сообщается, что эти африканские страны отказались принять более 4 тысяч нелегальных мигрантов, которых Великобритания собиралась выслать. Не исключено, что вслед за этими тремя странами запрет на выдачу виз будет наложен и на граждан других африканских стран.

Кроме того, Великобритания собирается сделать статус беженца временным, причём для граждан не только африканских, но и других стран.

Накануне Дмитриев прокомментировал миграционную политику в Британии, заявив, что Лондон бездумно идет по пути Байдена.

Ранее сообщалось, что военные казармы будут использоваться в качестве пунктов для размещения нелегальных мигрантов в Великобритании.

Тем временем глава Министерства внутренних дел Британии Шабана Махмуд заявила, что Великобритания утратила контроль над своими границами из-за массового наплыва в страну нелегальных мигрантов.