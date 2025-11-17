В Красноярском крае водителя «Лексуса» наказали за ДТП во дворе

«В травмпункте ей оказали помощь, наложили швы на лоб, но последствия ДТП оказались серьезными: здоровье значительно ухудшилось, упало зрение, потребовалось длительное лечение и прием лекарств. Кроме того, пенсионерка переживала за своего питомца, который после наезда хромал и страдал от боли. Пострадавшая — ветеран труда, ребенок войны и погибших защитников Отечества. В связи с преклонным возрастом и тяжелыми последствиями происшествия, женщина обратилась в прокуратуру с просьбой защитить ее права», — рассказали в прокуратуре.