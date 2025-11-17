В Красноярском крае водителя «Лексуса» наказали за ДТП во дворе

В прокуратуре рассказали, что авария произошла во дворе дома № 53 на улице Школьная в Назарово в июле 2023 года. Пенсионерка гуляла во дворе со своей собакой. В этот момент по дороге проезжал Lexus NX200T. Водитель не предоставила преимущество пешеходу и наехала на животное.
Пенсионерка попыталась защитить собаку, но упала, получив многочисленные ушибы, рану на лбу и потеряла сознание.
«В травмпункте ей оказали помощь, наложили швы на лоб, но последствия ДТП оказались серьезными: здоровье значительно ухудшилось, упало зрение, потребовалось длительное лечение и прием лекарств. Кроме того, пенсионерка переживала за своего питомца, который после наезда хромал и страдал от боли. Пострадавшая — ветеран труда, ребенок войны и погибших защитников Отечества. В связи с преклонным возрастом и тяжелыми последствиями происшествия, женщина обратилась в прокуратуру с просьбой защитить ее права», — рассказали в прокуратуре.
Прокуратура заявила иск о взыскании компенсации морального вреда и возмещении расходов на лечение. Водитель активно возражала: она не видела потерпевшую и собаку на поводке тоже, в связи с чем проехала мимо. Узнав от сотрудников ГИБДД, что пострадали женщина и собака, она многократно извинилась и уже передавала потерпевшей 30 тыс. рублей.
Суд удовлетворил иск и взыскал в пользу пенсионерки 100 тыс. рублей. Вышестоящий суд подтвердил законность решения. Исполнение судебного акта находится на контроле у прокурора.