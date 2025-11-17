Сотни гектаров сельхозземель в Хабаровском крае заросли сорняками

В Хабаровском крае Россельхознадзор зафиксировал зарастание почти 300 гектаров сельхозземель и объявил предостережение арендатору, — сообщает Приморское межрегиональное управление ведомства.
В конце октября инспекторы обследовали участок площадью 299,9 га в окрестностях села Черняево района имени Лазо. Земля предназначена для крестьянско-фермерского хозяйства, однако с 2017 года не использовалась по назначению и заросла сорными травами — полынью, пыреем, бодяком и вейником высотой от полуметра до полутора метров.
Арендатору предложено принять меры по устранению нарушений, а Россельхознадзор напоминает: использование земель по целевому назначению — обязательное условие аренды. С начала года по краю инспекторы обследовали 12,6 тыс. га сельхозземель и выявили зарастание на 7,9 тыс. га.