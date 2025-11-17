Волгоградцы могут сообщить о коррупции на горячую линию

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, с 17 по 28 ноября 2025 года продолжится работа горячей линии, направленной на повышение эффективности борьбы с коррупцией и обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими установленных ограничений, запретов и правил служебного поведения.