Волгоградцы могут сообщить о коррупции на горячую линию

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, с 17 по 28 ноября 2025 года продолжится работа горячей линии, направленной на повышение эффективности борьбы с коррупцией и обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими установленных ограничений, запретов и правил служебного поведения.
Прием сообщений осуществляется по телефонам 23−12−34 (с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) и 23−21−49 (круглосуточно, в автоматическом режиме).
Граждане могут направлять обращения о фактах коррупции и других правонарушениях в письменном виде по адресу: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 50б.
Также возможно отправить обращение в электронном виде через специальную форму на официальном сайте регуправления Роспотребнадзора.