Сборная Украины сыграет в стыковых матчах за право участвовать в ЧМ-2026

В стыковых матчах примут участие 16 национальных команд, из которых только четыре получат право выступить на чемпионате мира. Для достижения этой цели каждой команде потребуется одержать две победы в плей-офф. Кроме украинцев, участие в стыковых матчах уже гарантировали сборные Албании, Чехии, Ирландии, Румынии, Северной Ирландии и Швеции. Полный список участников станет известен 18 ноября после завершения всех отборочных матчей.