Фуру со скрытым номером обнаружили при помощи дрона в Аларском районе

IrkutskMedia, 17 ноября. Сотрудники Госавтоинспекции совместно со СМИ Черемхова организовали рейд по выявлению автомобилей с намеренно скрытыми госномерами 13 ноября. Для проведения мероприятия использовался дрон-квадрокоптер.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД РФ по области, дрон фиксировал координаты машин-нарушителей, после чего дорожные патрули останавливали транспорт и проверяли номера вручную. При помощи камер беспилотника выявлен большегруз с закрытым тканью государственным регистрационным знаком. В ходе проверки оказалось, что у водителя фуры также не было удостоверения. В отношении нарушителя составлено семь административных материалов за различные нарушения ПДД, транспорт помещен на спецстоянку.
По данным правоохранителей, нарушители идут на ухищрения, пытаясь избежать штраф с камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Некоторые используют специальные покрытия, грязь, ткань и даже наклейки, скрывающие цифры и буквы номеров от дорожных камер.
За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.