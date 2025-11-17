Фуру со скрытым номером обнаружили при помощи дрона в Аларском районе

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД РФ по области, дрон фиксировал координаты машин-нарушителей, после чего дорожные патрули останавливали транспорт и проверяли номера вручную. При помощи камер беспилотника выявлен большегруз с закрытым тканью государственным регистрационным знаком. В ходе проверки оказалось, что у водителя фуры также не было удостоверения. В отношении нарушителя составлено семь административных материалов за различные нарушения ПДД, транспорт помещен на спецстоянку.