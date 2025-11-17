«Я не хозяйка своей жизни»: Буланова рассказала о тяжелой судьбе артистов

Татьяна Буланова не единственная артистка, кто размышляет о специфике шоу-бизнеса. Ранее Марина Хлебникова в беседе с URA.RU высказывалась о том, что успех в индустрии во многом зависит от удачи, а не только от работы команды. При этом обе певицы демонстрируют разные подходы к взаимодействию с публикой: Буланова делится деталями своей повседневной жизни, а Хлебникова активно ведет социальные сети и отвечает на провокационные вопросы.