Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я не хозяйка своей жизни»: Буланова рассказала о тяжелой судьбе артистов

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова призналась, что из-за плотного гастрольного графика у нее практически отсутствует личная жизнь. В интервью певица рассказала о жесткой дисциплине и бытовых ограничениях, которые сопровождают жизнь на сцене.

Татьяна Буланова призналась, что из-за гастрольного графика у нее практически отсутствует личная жизнь.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова призналась, что из-за плотного гастрольного графика у нее практически отсутствует личная жизнь. В интервью певица рассказала о жесткой дисциплине и бытовых ограничениях, которые сопровождают жизнь на сцене.

«Работа, карьера — это понятно, а обычной жизни у меня нет. Я не хозяйка вообще. К сожалению, у артистов такая вот история», — поделилась Буланова для «Пятого канала».

Певица описала свой типичный день: завтрак в гостинице, два часа на подготовку, саундчек за несколько часов до выступления, два отделения концерта и переезд в следующий город. На звонки семье остается время лишь между мероприятиями.

Буланова призналась, что не готовит дома и предпочитает лапшу быстрого приготовления. Строгая дисциплина и ранние подъемы стали неотъемлемой частью ее жизни, исключающей звездные загулы.

Татьяна Буланова не единственная артистка, кто размышляет о специфике шоу-бизнеса. Ранее Марина Хлебникова в беседе с URA.RU высказывалась о том, что успех в индустрии во многом зависит от удачи, а не только от работы команды. При этом обе певицы демонстрируют разные подходы к взаимодействию с публикой: Буланова делится деталями своей повседневной жизни, а Хлебникова активно ведет социальные сети и отвечает на провокационные вопросы.