«Я не хозяйка своей жизни»: Буланова рассказала о тяжелой судьбе артистов

Татьяна Буланова призналась, что из-за гастрольного графика у нее практически отсутствует личная жизнь.
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова призналась, что из-за плотного гастрольного графика у нее практически отсутствует личная жизнь. В интервью певица рассказала о жесткой дисциплине и бытовых ограничениях, которые сопровождают жизнь на сцене.
«Работа, карьера — это понятно, а обычной жизни у меня нет. Я не хозяйка вообще. К сожалению, у артистов такая вот история», — поделилась Буланова для «Пятого канала».
Певица описала свой типичный день: завтрак в гостинице, два часа на подготовку, саундчек за несколько часов до выступления, два отделения концерта и переезд в следующий город. На звонки семье остается время лишь между мероприятиями.
Буланова призналась, что не готовит дома и предпочитает лапшу быстрого приготовления. Строгая дисциплина и ранние подъемы стали неотъемлемой частью ее жизни, исключающей звездные загулы.
Татьяна Буланова не единственная артистка, кто размышляет о специфике шоу-бизнеса. Ранее Марина Хлебникова в беседе с URA.RU высказывалась о том, что успех в индустрии во многом зависит от удачи, а не только от работы команды. При этом обе певицы демонстрируют разные подходы к взаимодействию с публикой: Буланова делится деталями своей повседневной жизни, а Хлебникова активно ведет социальные сети и отвечает на провокационные вопросы.