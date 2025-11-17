Директор РНПЦ сказала, передаются ли психические заболевания по наследству

Директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Юлия Каминская сказала в эфире телеканала СТВ, передаются ли психические заболевания по наследству.
«Если в жизни есть родственники, которые страдают какими-то любыми психическими расстройствами, то ли наркологическими, то ли психиатрическими, мы предполагаем, что да, это увеличивает шанс у человека заболеть», — констатировала Каминская.
Что касается генетической предрасположенности, то, по словам специалиста, считается, что она «есть буквально ко всему у человека».
«Просто в жизни рвется там, где тонко. У кого-то это будет сердечное заболевание, у кого-то — психическое», — добавила Каминская.
Также директор минского РНПЦ психического здоровья сказала, все ли болезни от нервов.
