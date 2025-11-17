Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор РНПЦ сказала, передаются ли психические заболевания по наследству

Белорусский врач сказала, передаются ли психические заболевания по наследству.

Источник: Комсомольская правда

Директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Юлия Каминская сказала в эфире телеканала СТВ, передаются ли психические заболевания по наследству.

«Если в жизни есть родственники, которые страдают какими-то любыми психическими расстройствами, то ли наркологическими, то ли психиатрическими, мы предполагаем, что да, это увеличивает шанс у человека заболеть», — констатировала Каминская.

Что касается генетической предрасположенности, то, по словам специалиста, считается, что она «есть буквально ко всему у человека».

«Просто в жизни рвется там, где тонко. У кого-то это будет сердечное заболевание, у кого-то — психическое», — добавила Каминская.

Также директор минского РНПЦ психического здоровья сказала, все ли болезни от нервов.

Ранее мы писали, что Казахстан объявил в розыск блогера Mellstroy, чьи соцсети признаны в Беларуси экстремистскими.

А еще рассказывали, что в белорусской школе вскоре после критики Лукашенко системы питания детей опробовали шведский стол.