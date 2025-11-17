Прием заявок на конкурс-премию «Добрые сердца Красноярья» продлится до 20 ноября

«Добровольчество объединяет людей, вдохновляя их творить добро и помогать другим. Благодаря конкурсу-премии “Добрые сердца Красноярья” самые активные граждане получают достойное признание. Мы стремимся создать атмосферу, где желание помогать становится нормой жизни каждого жителя края. Добровольцы делают наш мир теплее и светлее, поэтому поддержка их усилий — наша общая задача», — прокомментировала руководитель ресурсного центра по развитию добровольчества Наталья Заблотская.