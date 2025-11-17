Прием заявок на конкурс-премию «Добрые сердца Красноярья» продлится до 20 ноября

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на портале «Добро.рф» в разделе «Конкурсы».
В конкурсе три номинации:
«Лидер добрых перемен» — для волонтеров от 18 лет, достигших значительных результатов в развитии добровольческого движения региона. Подача заявок возможна только от организаторов добровольческой деятельности;
«Навигатор добра» — для юридических лиц в области поддержки социальной сферы и экологии. Участниками могут стать краевые государственные учреждения, общественные объединения и коммерческие структуры, представляющие собственные проекты;
«Добрая семья» — для семей, объединенных общим делом — социальными проектами или общественной активностью.
Победителей наградят 5 декабря, в День добровольца, отмечает пресс-служба краевого агентства молодежной политики.
«Добровольчество объединяет людей, вдохновляя их творить добро и помогать другим. Благодаря конкурсу-премии “Добрые сердца Красноярья” самые активные граждане получают достойное признание. Мы стремимся создать атмосферу, где желание помогать становится нормой жизни каждого жителя края. Добровольцы делают наш мир теплее и светлее, поэтому поддержка их усилий — наша общая задача», — прокомментировала руководитель ресурсного центра по развитию добровольчества Наталья Заблотская.
В прошлом году лауреатами премии стали 60 волонтеров, семей и организаций.