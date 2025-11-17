«РВ» показала, как ВС РФ сносят оборону ВСУ при наступлении на Новопавловку

Напомним, российские штурмовые группы прорвались в Новопавловку на бронетехнике и взяли под контроль значительную часть населённого пункта. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что ВС РФ использовали туман для продвижения в Новопавловке.