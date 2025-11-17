«РВ» показала, как ВС РФ сносят оборону ВСУ при наступлении на Новопавловку

Российские военнослужащие «сносят оборону» Вооружённых сил Украины, поддерживая наступление на Новопавловку в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«“Отважные” сносят оборону врага, поддерживая наступление на днепропетровскую Новопавловку», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что российские военные сносят позиции противника в районе Новопавловки. Военкоры показали соответствующие кадры.
Напомним, российские штурмовые группы прорвались в Новопавловку на бронетехнике и взяли под контроль значительную часть населённого пункта. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что ВС РФ использовали туман для продвижения в Новопавловке.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что украинским боевикам не удастся удержать днепропетровское село Новопавловка, которое успешно штурмуют российские военные.